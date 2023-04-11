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Вторник, 11 апреля 2023, 19:36 мск

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Госдума уточнила понятие «иностранный инвестор» и возможность взыскания с него убытков

Сегодня нижняя палата парламента принята во втором чтении законопроект, который дает возможность взыскать с иностранного инвестора убытки по искам организаций, имеющих стратегическое значение, в случае признания сделки недействительной. Также документ уточняет понятия «иностранный инвестор» и «угроза безопасности государства».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, на сегодняшний день все сделки, совершенные без предварительного согласования с правительственной комиссией по осуществлению иностранных инвестиций в РФ, считаются ничтожными. При недействительности такой сделки каждая из сторон обязана вернуть другой все полученное по ней или возместить стоимость полученного, если возврат невозможен.

Документ предусматривает прямое закрепление в законе норм, согласно которым суд может взыскать в доход РФ акции или их доли стратегической организации, имущество и доходы недобросовестного иностранного инвестора, полученные им при совершении ничтожной сделки.

Законопроект также даст возможность взыскания через суд упущенной выгоды и возмещения вреда, причиненного имуществу организации, имеющей стратегическое значение.

Кроме того, во втором чтении в документе было уточнено, что иностранным инвестором будет считаться лицо не только с иностранным гражданством, но и имеющее «вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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