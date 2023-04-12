«Чувства негодования и крайнего возмущения»: Госдума приняла заявление об уничтожении на Украине канонической церкви

Киевские власти предприняли решающую атаку на каноническую Украинскую православную церковь с целью ее полного уничтожения. Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня нижней палатой российского парламента.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации разделяют чувства негодования и крайнего возмущения миллионов христиан всего мира в связи с многочисленными фактами, свидетельствующими о последовательной политике постмайданных властей Украины, направленной на полное уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Подталкиваемые своими западными кураторами, украинские правители целенаправленно предпринимают агрессивные действия по вытеснению УПЦ из религиозной жизни Украины, ущемляя при этом права на свободу мысли, совести и религии миллионов верующих», – говорится в документе.

Как отметили депутаты, силы, захватившие власть в Киеве, поддерживают криминальную активность раскольнических структур, ряда чиновников и неонацистских организаций по захвату православных церквей и церковного имущества, принудительной ликвидации общин, совершению погромов православных храмов и нападений на священнослужителей и прихожан.

«В этом же ряду стоит введение ограничительных карательных мер в отношении епископов УПЦ, лишение ряда ее архиереев украинского гражданства, беспрецедентный морально-психологический террор и физическое насилие, от которых страдают священники и верующие», – подчеркивается в заявлении.

Попытку захвата Киево-Печерской лавры, существующей с XI века, депутаты Госдумы назвали решающей атакой киевской власти на УПЦ, а уголовное преследование и арест настоятеля лавры митрополита Павла – апофеозом циничного попрания морали, чести и совести, основополагающих прав и свобод человека.

«Депутаты Государственной Думы выражают поддержку своим украинским братьям и сестрам, на глазах которых совершается попытка уничтожения канонического православия на Украине, и восторгаются стойкостью и мужеством людей, противостоящих идейным наследникам нацистских богоборцев», – отмечается в заявлении.

Парламентарии также уверены, что жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой. В связи с этим, они считают, что международное сообщество, парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку действиям режима Зеленского, а также потребовать от киевских властей немедленно остановить произвол в отношении православных святынь, и освободить задержанных и арестованных священнослужителей и прихожан УПЦ.

Москва, Андрей Дорофеев

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