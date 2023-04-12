Госдума поддержала освобождение участников СВО от госпошлины за замену паспорта и прав

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты госпошлины за выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения взамен утраченного.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в рамках участия мобилизованных и контрактников в СВО, а также их транспортировке в медучреждения, паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность.

«Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также лиц, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», – отметили авторы законопроекта.

На сегодняшний день госпошлина за восстановление паспорта составляет 1,5 тысячи рублей, водительского удостоверения – 2-3 тысячи рублей.

Москва, Мария Соколова

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