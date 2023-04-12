Экс-замначальника Московской таможни приговорен к пяти годам колонии

Суд признал бывшего заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова виновным в получении крупной взятки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Преступление было выявлено осенью 2020 года. По данным следствия, вечером 22 октября Цуканов лично получил от представителей коммерческой организации, в отношении которой таможенным органом проводилась проверка, 500 тысяч рублей. «Деньги передавались за активизацию работы подчиненных ему работников по описи изъятого у указанной организации товара, нечинение препятствий и помощь в получении разрешения на допуск во временную зону таможенного контроля к изъятым товарно-материальным ценностям представителям коммерческой организации для их дальнейшего таможенного декларирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Цуканов был задержан правоохранителями сразу после получения денег.

Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки), и приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд также лишил Цуканова права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 5 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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