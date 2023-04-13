Госдума уточнила правила кредитных каникул для созаемшиков участников СВО

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект по расширению кредитных каникул для созаемщиков участников специальной военной операции.

В настоящий момент законом предусмотрено право на приостановление исполнения обязательств по кредитам для кадровых военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, а также их супругов и детей – несовершеннолетних, старше 18 лет, ставшим инвалидами в детстве, и до 23 лет, находящихся на очном обучении и на иждивении военнослужащего.

«На практике встречаются случаи, когда будущий участник СВО взял кредит совместно с родителями, усыновителями или иными лицами. Указанные лица формально по статусу не подпадают под действие федерального закона. В такой ситуации в случае смерти участника специальной военной операции или тяжелой инвалидности долг может лечь на других созаемщиков – его родителей или усыновителей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В этой связи документ предусматривает право на приостановление исполнения обязательств для родителей или усыновителей заемщика-участника СВО, которые участвуют в обязательстве по кредитному договору, а также право на списание обязательств в случае его гибели либо признания инвалидом I группы.

Москва, Мария Соколова

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