Европейский фонд мира профинансирует срочную поставку боеприпасов Украине

Сегодня Совет ЕС сообщил о выделении одного миллиарда евро для немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в официальным сообщении совета.
В документе поясняется, что такое решение «реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов».
Как отмечается, наряду с предыдущими траншами помощь Украине в рамках «Европейского фонда мира» достигнет 4,6 млрд евро.
Брюссель, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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