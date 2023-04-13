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Четверг, 13 апреля 2023, 17:48 мск

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Европейский фонд мира профинансирует срочную поставку боеприпасов Украине

Фото: ec.europa.eu

Сегодня Совет ЕС сообщил о выделении одного миллиарда евро для немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в официальным сообщении совета.

В документе поясняется, что такое решение «реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов».

Как отмечается, наряду с предыдущими траншами помощь Украине в рамках «Европейского фонда мира» достигнет 4,6 млрд евро.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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