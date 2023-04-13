МВД России прокомментировало данные об увеличении штата спецподразделений

Министерство внутренних дел России выступило с разъяснениями в связи с многочисленными запросами СМИ и появлением в медиапространстве публикаций об увеличении штатной численности специальных полков полиции и специального подразделения «Гром».

«Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации», – заявили в пресс-центре МВД России.

Накануне глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге спецполки полиции начали перестраивать по образцу ОМОНов – в них появились взрывотехники, снайперы и высотники. Кроме того, по его сведениям, резко наращиваются и штаты «омонизированных» спецполков. Хинштейн предупредил, что МВД создает «параллельную Росгвардию 2.0» вопреки указанию главы государства.

Москва, Андрей Дорофеев

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