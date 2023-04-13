«Потакаем грабежу публично и с особым цинизмом…» Депутаты Госдумы поспорили о госрегулировании цен на товары первой необходимости

Сегодня нижняя палата парламента отклонила три законопроекта, касающиеся регулирования цен на товары первой необходимости в случае резкого подорожания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы вызвали бурную дискуссию на пленарном заседании Госдумы с обвинениями в адрес «Единой России» и «Новых людей» в отказе поддержать своих избирателей.

«Новые люди» принципиально не поддержали законопроект. Как пояснил депутат Александр Демин, госрегулирование цен «сделает только хуже». «Любое госрегулирование цен ведет к двум вещам. Первое – дефициту товаров, потому что предприниматели не будут производить то, что приносит убытки. И второе – к сокращению инвестиций в отрасли, где введено госрегулирование. Результат – отсутствие развития производства, потеря рабочих мест. Это все недопустимые последствия. Мы часто слышим высказывание, что нет ничего хуже высоких цен. Но хуже высоких цен – отсутствие товара как такового, а именно к этому приведет регулирование», – пояснил Демин.

Выступавший после него депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин признался, что потрясен такой аргументацией, и обратил внимание, что в таких рыночных странах, как США и Германия, «за все время существования крупной промышленности регулируются цены». «Без госрегулирования цен вместо рынка мы получаем произвол монополий. Если кто не слышал никогда в жизни, то рынок – это эквивалентный обмен, а тотальный произвол монополий у нас некоторые товарищи вслед за Гайдаром и другими либералами считают, что единственная свобода предпринимателя, которая имеет право на жизнь, – это свобода грабить потребителя при помощи монопольного завышения цен… И когда мы с вами отказываемся формально регулировать цены, а на самом деле мы отказываемся ограничивать произвол монополий», – подчеркнул он.

Как считает Делягин, «если мы не будем ограничивать произвол монополий, мы с вами окажемся перед необходимостью национализировать целые отрасли промышленность, потому что по-другому ограничивать произвол монополий, живущих в парадигме, которую тут озвучили представители «Новых людей», не получится…» «Отказываясь ограничивать произвол монополий, здесь в этом зале мы потакаем тем самым грабежу наших избирателей публично и, как говорили в старом Уголовном кодексе, с особым цинизмом», – констатировал он.

Депутат от «Единой России» Сергей Лисовский со своей стороны согласился с важностью регулирования цен продовольственных товаров. «Цены надо регулировать. Но для этого надо провести очень комплексный и серьезный анализ, какая у нас торговая наценка. Потому что если вы посмотрите отчеты торговых сетей, они говорят о прибыли 3-5%, говорят о наценке 5-7% максимум и так далее. Хотя реально тот, кто работает с торговыми сетями, поставляет товар, мы видим, что наценки у нас в среднем от 20 и до 300%. Даже на продовольственные товары есть наценки до 300%», – подчеркнул он.

При этом Лисовский выразил сожаление, что «у нас совершенно не работает» Федеральная антимонопольная служба (ФАС), и предложил создать межфракционную комиссию для серьезного анализа ситуации. «Прежде всего, предлагаю все-таки нам обратиться к ФАС, провести исследование, все-таки какая у нас торговая наценка. Сюда бы подключил и налоговиков, потому что, когда сети говорят о прибыли в 3-4%, по-видимому, в свои расходы они включают пароходы, яхты, «Роллс-Ройсы» и отдых на Мальдивах. И почему-то налоговики этого не видят», – отметил парламентарий.

Тем не менее, автор одного из законопроектов, депутат от КПРФ Николай Арефьев высказал претензии к партии власти, которая оставляет беззащитными россиян перед бесконечным ростом цен. «Вот то, что случилось в этом году с хлебом – если б мы на зерно установили ограничения по ценам и на печеный хлеб, не было бы никакого повышения цен на 18%. У нас в 10 раз повышался «борщевой набор», и можно было установить предельно-допустимые цены в определенных регионах по решению правительства и никаких проблем бы не было», – заявил он.

«Там, где государство отходит от своих целей, где оно уходит и не регулирует, там приходит мафия и регулирует в своих интересах. Вот и все. И если вы хотите защитить интересы мафии, ну защищайте их. Но тогда беззащитными остаются ваши избиратели, против которых вы голосуете, кстати, не первый раз», – констатировал Арефьев.

Представляющий два законопроекта депутат Олег Нилов в заключительном слове обратил внимание на ситуацию, на фоне которой происходит обсуждение. «Посмотрите, какое время – война невиданных размеров и объемов, холодная, горячая объявлена стране. Какая главная цель супостата – не столько нанести военное поражение, главная цель супостата – взорвать изнутри, «размайданить» Россию. Для этого нужен бунт, желательно беспощадный, бесконечный, голодный… Поэтому вам сегодня предлагается соломки подстелить на всякий пожарный, уважаемые коллеги, чтобы вот эти 30 наименований (товаров ограничить в цене), не путайте и не пугайте голодными пустыми полками… 10 тысяч наименований сыров, колбас, пирожных – повышайте там цены, если позволит народ и его кошелек. Ну на 30 наименований – на вермишели, три вида мяса на кости – не трогайте. Не будите лихо – вот о чем речь идет», – заявил он.

«Почему тарифы для аграриев в 2 раза больше, чем для торговли, промышленности, стройки, увеселительных и развлекательных заведений и майнинга? Вот сейчас очередной ответ [премьер-министра Михаила] Мишустина почему – да по кочану – рынок так регулирует, далеко находятся аграрии, дорого к ним вести электричество, поэтому в 2 раза больше платите за электроэнергию. А почему тогда для энергетиков, для торгашей аграрии не продают хлеб, масло, молоко в 2-3 раза дороже? По этим же причинам – это рыночные правила, выдуманные Чубайсом и его кампанией. Правительство продолжает хлопать – вот так хорошо придумал Чубайс, будем аграриев грабить», – заявил депутат.

«Идите в село и спросите у своих избирателей, каковы эти меры поддержки, устраивают они их или нет?.. Отдайте площади напротив супермаркетов на выходной день, а супермаркет закройте, как закрывают, например, в Европе. И тогда вы увидите, какие будут цены на продукты, какую получат поддержку аграрии и какие запоют песни торговые сети, какие цены там тогда будут. Дайте возможность производителю напрямую продавать свою продукцию – без бешенной оплаты земли, туалетов, дворников и так далее. Ну, делайте что-нибудь, уважаемые коллеги, чтобы у людей не был дум о том, а смогут они прокормить семью многодетную, и доколе будут повышаться цены, а зарплаты не растут», – заключил Нилов.

По итогам обсуждения большинство депутатов Госдумы отказалось голосовать за предложенные законопроекты. Документы предлагали ввести госрегулирование цен на товары первой необходимости и ограничить торговые надбавки на них.

Москва, Мария Соколова

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