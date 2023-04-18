Безрассудно культивируется расизм: Госдума приняла заявление против репрессий русских в Прибалтике

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла заявление о недопустимости репрессий в отношении русскоязычного населения в Латвии, Литве и Эстонии. Депутаты Госдумы подчеркнули, что решительно осуждают такую политику руководства прибалтийских государств.

«Еще 80 лет назад в результате бесчеловечной операции с циничным названием «Зимнее волшебство» было сожжено более 430 деревень на территориях современных Беларуси и России и уничтожено свыше 13 тысяч мирных жителей. Большинство карателей составляли латыши, литовцы и эстонцы, спешно сформированные в полицейские батальоны. Нюрнбергский трибунал осудил преступления нацистов и их пособников, но окончательно искоренить идеи расового превосходства не удалось – расизм возрождается и безрассудно культивируется государствами «псевдолиберальной демократии», – говорится в заявлении Госдумы.

В документе также отмечается, что странах Прибалтики давно «поощряются национализм и нетерпимость к русским». «Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного

и мемориального наследия, подмена исторических фактов. Взят преступный курс на тотальное вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, средств массовой информации и системы образования. Власти прибалтийских стран не скрывают неофашистских симпатий, поддерживая ежегодные шествия легионеров СС и одновременно запрещая проведение акции «Бессмертный полк» в память о ветеранах, освободивших Прибалтику от нацистов», – подчеркнули депутаты Госдумы.

В заявлении также отмечается, что «двуличный» Запад, приняв эти страны в «европейскую семью», закрывает глаза на неисполнение ими взятых на себя международных обязательств, грубо попирая фундаментальные права и свободы людей. «Депутаты Госдумы выступают против любых проявлений дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений, требуют от властей прибалтийских стран и поощряющих русофобию стран Запада соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения», – заявили в Госдуме.

Москва, Мария Соколова

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