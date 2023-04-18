российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 апреля 2023, 14:16 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума повысила штрафы за перепродажу данных из госреестра недвижимости

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за перепродажу сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, а также за создание сайтов-двойников Росреестра.

В частности, для физлиц штраф составит 15-25 тысяч рублей, для должностных лиц – 40-50 тысяч, для предпринимателей – от 80-100 тысяч, для юрлиц установлены штрафные санкции в 350-400 тысяч рублей.

Планируется, что такие меры повысят эффективность борьбы с сайтами-двойниками ЕГРН. «Внесение предлагаемых изменений позволит исключить риски нарушения прав граждан, а также снижения уровня доверия населения к институтам государственной власти, связанные с предоставлением недостоверных сведений ЕГРН», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума одобрила лишение гражданства РФ при угрозе нацбезопасности / Безрассудно культивируется расизм: Госдума приняла заявление против репрессий русских в Прибалтике / В Госдуме назвали шум в Москве «серьезной проблемой» / Для уклонистов могут ввести пожизненное лишение права избираться и занимать посты на госслужбе / «Потакаем грабежу публично и с особым цинизмом…» Депутаты Госдумы поспорили о госрегулировании цен на товары первой необходимости / Госдума уточнила правила кредитных каникул для созаемшиков участников СВО / Госдума в разы увеличила штрафы за продажу табака и вейпов детям / Госдума поддержала освобождение участников СВО от госпошлины за замену паспорта и прав

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Недвижимость, Политика, Россия, Экономика, Госдума,