Госдума повысила штрафы за перепродажу данных из госреестра недвижимости

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за перепродажу сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, а также за создание сайтов-двойников Росреестра.

В частности, для физлиц штраф составит 15-25 тысяч рублей, для должностных лиц – 40-50 тысяч, для предпринимателей – от 80-100 тысяч, для юрлиц установлены штрафные санкции в 350-400 тысяч рублей.

Планируется, что такие меры повысят эффективность борьбы с сайтами-двойниками ЕГРН. «Внесение предлагаемых изменений позволит исключить риски нарушения прав граждан, а также снижения уровня доверия населения к институтам государственной власти, связанные с предоставлением недостоверных сведений ЕГРН», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Москва, Мария Соколова

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