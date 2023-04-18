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Вторник, 18 апреля 2023, 14:19 мск

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Госдума одобрила лишение гражданства РФ при угрозе нацбезопасности

В России станет возможным лишение приобретенного гражданства за действия, которые создают угрозу национальной безопасности РФ. Соответствующую поправку сегодня приняла нижняя палата парламента к базовому закону «О гражданстве РФ», который рассматривается во втором чтении.

В первом чтении законопроект предусматривал, что основаниями для прекращения гражданства РФ будет являться добровольное желание гражданина, совершение преступления, факт представления поддельных документов или заведомо ложных сведений при приеме в гражданство, а также иные основания по международным договорам РФ.

Проект закона о гражданстве РФ был внесен в Госдуму главой государства в декабре 2021 года. В апреле 2022-го он был принят в первом чтении и предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. При этом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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