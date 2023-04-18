Госдума упростила миграционный учет иностранцев

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении упростила миграционный учет для иностранных граждан и лиц без гражданства. Теперь такие люди смогут самостоятельно уведомлять органы контроля о месте своего пребывания через личный кабинет в «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (ЕГПУ).

Главным условием принятой сегодня системы электронного учета является регистрация в ЕГПУ собственника жилого помещения, где планирует зарегистрироваться приезжий. Согласно законопроекту, при согласии принимающей стороны «уведомление о прибытии будет автоматически передано в орган миграционного учета».

В пояснительной записке к документу отмечается, что такая система станет «дополнительным элементом противодействия фиктивной постановке иностранных граждан на учет» и не даст негативного эффекта для интересов безопасности РФ.

Москва, Мария Соколова

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