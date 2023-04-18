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«Четыре месяца волокиты»: в Госдуме раскритиковали медлительность кабмина

Правительство РФ тормозит реализацию уже принятых в Госдуме федеральных законов. Как заявила сегодня глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева, принятая норма о компенсациях пострадавшим волонтерам в зонах риска вступила в силу с 1 января, но компенсации не выплачиваются из-за отсутствия подзаконного акта по правилам назначения и выплате.

«Четыре месяца волокиты. Мы реально беспокоимся, что уже принятые законы не могут начать качественно работать. Они нужны и важны для людей. Но подзаконных актов нет. Мы даже не видели последнюю версию правил назначения и выплаты компенсаций», – подчеркнула Тимофеева.

Парламентарий планирует повторно обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину. «Компенсации волонтерам на новых территориях регулируются президентским указом. Но стоит задача запустить механизм по всей стране. Добровольцы помогают спасать людей, тушить пожары, ликвидировать ЧС. Они должны получать компенсации в случае травм», – констатировала глава думского комитета.

Госдума приняла данный законопроект 8 ноября 2022 года и уже 21 ноября документ был подписан президентом и опубликован. Новые нормы предполагают компенсацию волонтерам затрат на связь с освобождением этой суммы от налога на доходы физлиц. Примечательно, что инициатором законопроекта выступили депутаты от «Единой России».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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