Страховое покрытие пенсионных накоплений удвоили: будут информировать о сбережениях на старость

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который обязывает Социальный фонд информировать граждан обо всех пенсионных накоплениях, в том числе в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). При этом во втором чтении был принят документ об увеличении страхового покрытия таких накоплений до 2,8 млн рублей.

В пояснительной записке уточняется, что для гарантирования сохранности «вложений граждан в добровольные пенсионные накопления» главой государства было предложено «установить вдвое большую сумму», чем 1,4 млн рублей. «Повышение суммы гарантированного возмещения до 2,8 млн рублей будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, развитие НПО позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики», – говорится в документе.

Еще один законопроект обязывает Социальный фонд информировать будущих пенсионеров об их пенсионных накоплениях и праве на выплаты даже если пенсии формируются в НПФ. В документе поясняется, что изменения в законодательство внесены «в целях устранения неравенства» прав застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в Социальном фонде России и в негосударственных фондах.

Москва, Мария Соколова

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