«Подход крайне ошибочен»: правительство РФ снова обвинили в игнорировании поручений Путина и решений Госдумы

Правительство РФ не исполняет поручения главы государства и постановления парламента по реализации госпрограммы по борьбе с сахарным диабетом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, кабмин исключил из госзакупок системы мониторинга уровня сахара в крови, посчитав их якобы не влияющими на ожидаемую продолжительность жизни россиян.

«Сегодня мы намерены вынести на рассмотрение Госдумы протокольное поручение, связанное с исполнением, а точнее неисполнением сегодня в РФ федерального проекта, направленного на борьбу с сахарным диабетом. Напомню, что об этом проекте в 2022 году дважды говорил президент РФ – было два поручения, дважды в своих постановлениях Госдума при принятии бюджетов на 22-й и 23-й год специальным пунктом выделяла – в частности, речь шла и о новых системах непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, неинвазивных системах, которыми необходимо сегодня обеспечить, в первую очередь, наших детей. К большому сожалению, паспорт этого федерального проекта до сих пор не утвержден», – подчеркнул Куринный.

Парламентарий обратил внимание на отсутствие данных по действиям Минздрава РФ в этой области, а предварительная информация свидетельствует об исключении датчиков из госзакупок. «Многочисленные перестановки, обсуждения внутри министерства никаким образом не выходят на поверхность и, по нашим данным предварительным, решением министерства сегодня системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови, те самые необходимые датчики, о которых сегодня говорят больные сахарным диабетом по всей стране, вроде как исключены из федеральных затрат. И, соответственно, те 10 млрд рублей, которые на 23-й год выделены – они не освоены в целом», – пояснил он.

«Будем запрашивать правительство о причинах, первое, ну фактически игнорирования поручения президента, постановлений Госдумы, связанных и с приобретением этих датчиков, с разработкой их на отечественных предприятиях. Потому что, к большому сожалению, никакой информации по этому поводу нет, никаких прорывов промышленных в этом направлении точно также не наблюдается», – заявил депутат.

Куринный также привел данные ведущих экспертов по эндокринным заболеваниям, что именно система мониторинга позволяет «эффективно следить за уровнем сахара в крови, предотвращать опасные осложнения с раннего детского возраста и фактически восстанавливать качество жизни для этих пациентов».

«Одним из поводов исключения систем мониторинга из государственной программы является то, что якобы их применение напрямую не влияет на такой показатель, как ожидаемая продолжительность жизни. Сразу не влияет. Но этот подход крайне ошибочен, потому что именно с детства начинается система мониторинга, профилактика тех осложнений, который позволяет при должной системе контроля, обеспечения необходимыми расходными материалами, фактически не теряя качества жизни доживать до того среднего уровня жизни, который есть у всего остального населения РФ. Поэтому исключение их совершенно неоправданны, неправильны – точно так же, как любые промедления с внедрением этой системы», – заключил Куринный.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»