Закон об увеличении налоговых вычетов принят Госдумой

Госдума приняла сегодня поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение размера социальных налоговых вычетов по расходам граждан на образование, лечение и покупку лекарств. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Поправками предлагается более чем вдвое увеличить сумму, с которой граждане смогут получить налоговый вычет в 13% по расходам на обучение ребенка, – с 50 тыс до 110 тыс рублей.

Со 120 тыс до 150 тыс рублей предлагается увеличить сумму, с которой можно получить налоговый вычет по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе и членов семьи, и покупку лекарств.

Также законом вносятся поправки в статью 257 части второй Налогового кодекса, направленные на снижение налогов при покупке отечественного оборудования.

«После принятия закона компания, приобретающая отечественное оборудование, будет платить налог на прибыль в меньшем объеме, чем если бы она закупала то же оборудование по импорту. Такая мера позволит ускорить процессы импортозамещения и формирования технологического суверенитета страны в ключевых отраслях экономики», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

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