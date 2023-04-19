Манипуляции, аварии и рост мусорных тарифов: депутаты Госдумы решили «дать пинка» чиновникам правительства РФ

В России до сих пор не работают программы по очистным сооружениям, обращению с твердыми бытовыми отходами (ТКО) и ряд других экологических проектов, инициатором которых выступил президент РФ Владимир Путин. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявили депутаты Госдумы в ходе «правительственного часа» в нижней палате парламента с вице-премьером Викторией Абрамченко. Парламентарии заявили, что чиновникам пора «дать пинка» даже за «мусорную реформу», которая привела к резкому росту тарифов для населения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял острую проблему загрязнения Волги и необходимости строительства очистных сооружений в городах, расположенных вдоль реки, но при этом так и не получил внятного ответа от замглавы Минстроя РФ Алексея Ересько.

«Что слышим? – Отсутствие ответа. Средняя по больнице температура. Но при этом никто не может сказать даже название города. Это о чем говорит наш Владимир Владимирович [Путин] – не можешь, не подходи к предмету. Ну, должна быть и компетенция – пришли отчитываться в Думу, причем – по такому вопросу. Мы же вице-премьеру не задаем, а это ваша тема, чисто ваша!» – констатировал он.

Спикер Госдумы обратил внимание, что 85% загрязнения реки происходит от коммунального хозяйства крупных городов. «38 регионов России, 60 млн [человек], больше даже – там проживает, представляющие бассейн Волги, и мы все сидим и ждем, когда будут очистные, в поиске решения каждый индивидуально… Мы с вас теперь не слезем. Поэтому вы разберитесь с субъектовыми центрами. Деньги президент выделил, программу инициировал. Он на нас надеется, что мы работаем в этом направлении», – подчеркнул Володин.

«Вы думаете это вам сойдет с рук? Нет… Давайте начинать работать. Ваше счастье, что выступала Виктория Валерьевна. А если бы выступали вы, вам бы тяжело было… Председатель правительства поддерживает решение вопроса по строительству очистных, но исполнители даже не знают, что там в Ярославле или в Саратове… Отчет хороший, а на деле видите, что происходит. И деньги выделяются – 119 млрд рублей выделено с 2018 года, тут столько очистных можно было построить…» – отметил спикер Госдумы.

Депутат от КПРФ Владимир Кашин со своей стороны обратил внимание на манипуляции чиновников, и подчеркнул, что о низком уровне охраны окружающей среды говорит тот факт, что в течении последних 30 лет Россия теряет полмиллиона граждан в год. «Даже если мы видим, что с 32 тысяч СО2 и других вредных веществ сократились до 22, так не бывает, в течение года не может на 30% разрешиться проблема. Нет! Это манипуляция определенными методиками, упрощение отчетов и так далее. Значит нам надо в этом ключе работать. Мы видим, какой износ сегодня в недропользовании. Извините, если 36% стопроцентного имеется износа, у нас будут, конечно, все время и аварии, и нарастать эта беда», – заявил он.

«Если говорить о тех тысяче полигонов лицензированных и 11 тысяч свалок, то мы видим, что в принципе объемы там заканчиваются в 24-25-м году. Необходимо, конечно, было за эти годы после принятия в 6-м (созыве) Думы этих законов наращивать ситуацию, связанную с переработкой. Мы сегодня имеем 3-4% на переработку, 3-4% – на энергетику, остальное идет на захоронение», – констатировал Кашин.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Анатолий Грешневиков, в свою очередь, также раскритиковал ход так называемой «мусорной реформы». «По данным института народного хозяйства, россияне переплачивают за вывоз ТКО не менее 100 млрд рублей ежегодно. Нормативы накопления ТКО завышены в 3,6 раза. В результате плата за вывоз мусора безосновательно увеличена в 2 раза, а для юрлиц – 60 раз. Выходит, «мусорная реформа» – это рост тарифов и обогащение бизнесменов. Люди видят – плату за вывоз мусора повысили в разы, а денег на ликвидацию свалок и переработку отходов нет. Более того, количество незаконных свалок выросло на треть, за год превысило 15 тысяч», – пояснил Грешневиков.

В свою очередь депутат от ЛДПР Евгений Марков высказал надежду, что «резкое движение вперед – это следствие всегда серьезного пинка сзади, к которому приведет сегодняшняя «очень правильная дискуссия».

«Большинство озвученных сегодня проблемных тем – это так или иначе поручения президента РФ. А в следующем году нам держать ответ перед гражданами: а как мы все вместе выполнили эти поручения? Потому что в 2024 году одно из главных событий – выборы президента РФ. И от нашей успешной совместной работы будет зависеть, какую оценку граждане поставят нам всем вместе – Госдуме, правительству РФ, всем чиновникам на местах. Вот этот ответ будет самым главным, к чему мы должны стремиться», – заключил Марков.

В итоге продолжительной дискуссии было принято решение активизировать совместную работу правительства и Госдумы по экологическим проблемам. В мае по инициативе Володина запланированы большие парламентские слушания с участием представителей регионов, относящихся к бассейну Волги, по вопросу оздоровления реки.

Москва, Мария Соколова

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