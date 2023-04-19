Госдума утвердила повышение страхового покрытия пенсионных накоплений

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о двукратном увеличении страхового покрытия негосударственных пенсионных накоплений – до 2,8 млн рублей.

При этом размер гарантийного возмещения по пенсионному договору при назначенной негосударственной пенсии, включая случаи участия в нескольких пенсионных договорах, также удваивается. Ранее оно составляло не более двукратного размера социальной пенсии по старости. Теперь гарантированное возмещение ограничивается четырехкратным размером социальной пенсии по старости.

По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входили 39 негосударственных пенсионных фондов с общим количеством участников более 6,2 млн человек.

Принятый сегодня закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

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