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Среда, 19 апреля 2023, 21:06 мск

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Госдума утвердила повышение страхового покрытия пенсионных накоплений

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о двукратном увеличении страхового покрытия негосударственных пенсионных накоплений – до 2,8 млн рублей.

При этом размер гарантийного возмещения по пенсионному договору при назначенной негосударственной пенсии, включая случаи участия в нескольких пенсионных договорах, также удваивается. Ранее оно составляло не более двукратного размера социальной пенсии по старости. Теперь гарантированное возмещение ограничивается четырехкратным размером социальной пенсии по старости.

По итогам 2022 года в систему негосударственного пенсионного обеспечения входили 39 негосударственных пенсионных фондов с общим количеством участников более 6,2 млн человек.

Принятый сегодня закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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