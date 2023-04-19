Госдума ограничила дисконт на нефть марки Urals

Нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в закон о таможенном тарифе. Документ позволяет Минфину РФ ограничить размер дисконта нефти Urals к Brent при расчете экспортной пошлины.

Согласно принятому закону, при расчете таможенных пошлин на нефть будет учитываться не только средняя цена марки Urals на средиземноморском и роттердамском рынках, но и на площадке Северного моря – North Sea Dated. Это котировка Argus на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent.

Мониторинг цены North Sea Dated планируют проводить с 15 апреля.

Теперь размер дисконта Urals к Brent может быть ограничен, если он превысит индикативное значение. С 15 апреля по 14 мая оно составляет порядка $28 за баррель, с 15 мая по 14 июня – около $25 за баррель.

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения в Налоговый кодекс разработаны «в целях определения значения базовой цены на нефть для целей определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых» (НДПИ).

Москва, Мария Соколова

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