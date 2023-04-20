В Госдуме поддержали закон об упрощении госзакупок

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об упрощении процедуры госзакупок и оперативности заключения контрактов.

Согласно документу, ценовой порог для проведения электронного запроса котировок повышается с 3 млн до 10 млн рублей, а ограничения на объем таких закупок снимаются до 31 декабря 2026 года.

«Предусматривается также повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, с 3 млн до 5 млн рублей», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предоставляет возможность проведения строительных закупок «под ключ» до 1 января 2025 года, что повысит оперативность и эффективность строительства с полным циклом от момента проектирования до этапа оснащения всем необходимым для эксплуатации объекта.

При этом заказчики наделяются полномочиями заключать контракт с занявшим второе место участником конкурентной закупки в случае расторжения контракта с победителем при невозможности исполнения из своих обязательств по независящим от него обстоятельствам.

Москва, Мария Соколова

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