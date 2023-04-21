Анти-Россия на «стероидах»: когда Украина станет членом НАТО?

Вступление Украины в НАТО возможно только в одном случае – если перестанет существовать Россия как ядерная держава. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом, как считает эксперт, Вашингтон не готов рисковать вступлением в прямое противостояние с Москвой

Суслов назвал постоянные заявления о скором вступлении Украины в НАТО «типичным западным лицемерием, которое призвано подчеркнуть категорическую неготовность Запада, США и НАТО к серьезному диалогу с Россией и урегулированию украинского конфликта, с которым были бы согласны обе стороны».

«Напомню, что Россия в качестве одного из самых главных условий политического урегулирования настаивает на нейтральном статусе Украины и подтверждения как Киевом, так и НАТО того, что Украина в НАТО не вступит, и НАТО должно забрать обратно то обещание, которое было дано еще в апреле 2008 года на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия в НАТО вступят. Это же требование было центральным положением той инициативы по гарантиям безопасности, которое Россия выдвинула в конце 2021 года, и которое Запад просто категорически даже отказался обсуждать», – пояснил он.

«Запад тем самым подтверждает, что он не готов к субстантивному диалогу с Россией ни по Украине, ни по фундаментальным вопросам европейской безопасности. Запад не собирается учитывать интересы России и Запад намерен и далее проводить курс на стратегическое поражение России. То есть на то, чтобы лишить Россию вообще положения великой державы», – подчеркнул эксперт.

При этом Суслов полагает, что в реальности Запад не пойдет на вступление Украины в НАТО «ни сейчас, ни после завершения военного конфликта», как и на предоставление ей каких-либо жестких гарантий безопасности, чтобы «не брать на себя такой риск».

«США заинтересованы в том, чтобы гибридная война с Россией оставалась гибридной. И они постоянно подчеркивают, что они не являются стороной конфликта – они просто держат Украину на военном обеспечении… И они, уверяю вас, не будут брать на себя соответствующие риски даже после окончания военного конфликта на Украине», – сказал он.

«Единственный сценарий, при котором вступление Украины в НАТО может быть допустимо, – это развал России, вот действительно тотальный коллапс России и ее превращение в некий конгломерат таких протогосударственных образований, которые вообще не смогут какую-либо угрозу Западу и в том числе США представлять, что подразумевает также и ядерное разоружение России. Вот если этот сценарий не свершится – а я уверен, что он не реализуется, – естественно, никто Украину в НАТО принимать не будет… Если какая-то часть Украины по итогам нынешнего конфликта сохранится как антироссийская и прозападное государство, то НАТО безусловно будет накачивать его оружием, вооружениями и военной техникой и укреплять этот остаток Украины как, я бы сказал, анти-Россию на стероидах», – считает Суслов.

«Безусловно, НАТО будет наращивать свое военное присутствие на российских границах, в первую очередь, в странах Центральной и Восточной Европы и Балтии в рамках политики долгосрочной конфронтации с Россией. Как-бы, когда-бы и чем-бы не закончился военный конфликт на Украине политика гибридной войны и жесткого сдерживания Запада в отношении России будет продолжена. И в рамках этой политики НАТО возвращается к доктрине времен «холодной войны» передового базирования. Формальное решение на этот счет будет приниматься на саммите в Вильнюсе летом этого года», – отметил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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