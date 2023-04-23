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Воскресенье, 23 апреля 2023, 19:06 мск

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Скончался депутат Госдумы от «Единой России» из списка Forbes

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Николай Борцов скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. По его словам, смерть парламентария, который являлся почетным гражданином Лебедянского района, стала большой утратой.

«Николай Иванович очень много сделал для развития и родного района, и области в целом. Его жизнь – это пример успеха простого сельского парня, достигшего невероятных высот. Он рос в послевоенные тяжелые годы, прошел путь от грузчика на макаронной фабрике до директора Лебедянского консервного завода в советские годы. Продолжил развивать предприятие в 90-х, превратив ОАО «Лебедянский» в крупнейшего производителя соков в стране», – отметил Артамонов.

Как отмечает РБК, Борцов был депутатом Госдумы с 2003 года. Несколько лет входил в список наиболее богатых парламентариев, задекларировавших самые высокие доходы (в 2020 году – 1,59 млрд рублей). В 2021 году занимал 194-е место в списке состоятельных россиян по версии Forbes, журнал оценил его состояние в $550 млн.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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