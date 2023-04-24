В Госдуму внесен законопроект о 500-тысячных штрафах за рекламу секс-услуг. Правительство РФ против

Сегодня Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов за рекламу сексуальных услуг до 500 тысяч рублей. Документ получил отрицательный отзыв правительства из-за отсутствия в законах запрета на такие действия.

В частности, авторы нововведения предлагают дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей «Реклама сексуальных услуг», которая предполагает штраф за такие действия для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, для юрлиц – до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект разработан в целях «предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с распространением и размещением объявлений с рекламой сексуальных услуг, а также обеспечения сохранности имущества и экономии средств бюджетов». В Санкт-Петербурге такие объявления клеят на водосточных трубах, остановках, стенах домов, «что наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города». «Объявления клеятся на специальные растворы, что не позволяет ответственным за содержание имущества лицам полностью удалить их путем отскабливания, оттирания, отклеивания или иными способами. Результатом является причинение вреда городскому имуществу и имуществу граждан», – отметили авторы законопроекта.

Между тем в правительстве РФ отказались поддержать эту инициативу. Как следует из отзыва кабинета министров, в законодательстве нет запрета на такие объявления, а КоАП устанавливает административную ответственность за нарушение норм и правил, который предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

«До закрепления в законодательстве РФ соответствующего регулятивного положения (запрета) и мониторинга его применения установление проектируемой административной ответственности представляется преждевременным. С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», – говорится в документе.

Москва, Мария Соколова

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