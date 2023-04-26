Более 80 кг мефедрона обнаружили в подмосковной нарколаборатории

Правоохранители обнаружили более 80 килограммов «синтетики» в нарколаборатории, которую оборудовали в Подмосковье двое мигрантов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

Подпольное производство выявили на одном из дачных участков около посёлка Радовицкий под Шатурой во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал».

«При осмотре жилища и хозяйственных построек полицейские изъяли 53 лотка с пастообразными и кристаллическими веществами, различные ёмкости с порошком, 46 наполненных жидкостью канистр, а также самодельную установку для производства наркотиков и материалы для фасовки готовой криминальной продукции. Проведённое исследование показало, что изъятые вещества общим весом более 83 кг содержат в своём составе наркотическое средство мефедрон, а жидкости являются запрещёнными к свободному обороту на территории Российской Федерации прекурсорами», – говорится в сообщении ведомства.

В момент визита полицейских на дачном участке находились двое 24-летних граждан одной из стран ближнего зарубежья. Они попытались сбежать, но были задержаны.

Один из наркодельцов заявил, что организовал лабораторию вместе со своим знакомым по заданию неизвестного человека, с которым познакомился в мессенджере. Куратор предоставил оборудование, реагенты и инструменты для изготовления «синтетики» и её дальнейшего распространения через тайники-закладки.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30, ст. 228.1 и ст. 228.3 Уголовного кодекса РФ. Шатурским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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