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Среда, 26 апреля 2023, 13:15 мск

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Наркоман-педофил напал на 11-летнюю девочку на северо-востоке Москвы

Мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 11-летней девочки в подъезде одной из многоэтажек на северо-востоке столицы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 24 апреля 2023 года фигурант, находясь лестничной площадке 6 этажа жилого дома, расположенном на улице Малыгина в городе Москве, применяя насилие совершил в отношении ранее незнакомой 11-летней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места происшествия. Далее мужчина, находясь на 9 этаже вышеуказанного дома, где скрывался после совершенного преступления, в ходе задержания попытался уничтожить путем употребления, находящиеся при нем наркотические вещества», – говорится в сообщении ведомства.

33-летний фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз в том числе психолого-психиатрические.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом Москвы о заключении мужчины под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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