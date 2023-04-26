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Среда, 26 апреля 2023, 13:51 мск

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В Госдуме оценили перспективы курса рубля

Курс рубля к доллару в ближайшие месяцы, скорее всего, останется на том же уровне, что и сейчас. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пресс-центре «Парламентской газеты». По его оценке, в России продолжит снижаться доля доллара в расчетах и сбережениях.

«Доля доллара сокращается, а доля юаня в сбережениях, в расчетах резко увеличивается – в 4 раза за полгода. Очевидно, что этот процесс будет продолжаться, потому что достаточно большие объемы товаров поступают из Китая в нашу страну. В свою очередь, мы наращиваем объемы поставок в Китай, замещая то, что раньше поставлялось в Европу, Америку», – пояснил Аксаков.

Говоря о курсе рубля в перспективе, парламентарий не стал называть конкретные параметры. «Прогнозировать не буду, не хочу быть предсказателем. Очевидно, он (курс рубля) останется на тех уровнях, которые сегодня есть», – сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Банк России установил официальный курс доллара на сегодня на уровне 81,5499 рубля, евро – 90,0332.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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