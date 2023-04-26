В ГД призвали Генпрокуратуру проверить проект «Сбербанка» Kandinsky на антироссийскую пропаганду

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить на предмет распространения антироссийской пропаганды алгоритм генерации изображений Kandinsky. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Миронова.

В письме отмечается, что ПАО «Сбербанк» разработало и предоставило для открытого доступа модель для генерации изображений на основе текстового описания Kandinsky. Выход Kandinsky 2.0 был анонсирован на международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey как первая российская мультиязычная диффузионная модель, содержащая 2 миллиарда параметров.

«Представители экспертного сообщества сделали подробную выборку материалов этой системы. На основании полученных данных можно отметить, что алгоритм Kandinsky формирует заведомо негативный образ России и положительный образ недружественных стран», – указал Сергей Миронов.

Он предположил, что при создании Kandinsky были использованы разработки недружественных государств, ведущих информационную и ментальную войну против России. По его словам, особую опасность представляет тот факт, что пользователями системы являются и несовершеннолетние школьники.

«Прошу Вас проверить деятельность ПАО «Сбербанк» в части разработки Kandinsky, целевое использование средств на данный проект, контрагентов, участвовавших в разработке указанного проекта, а также провести проверку контента, генерируемого системой Kandinsky, на соответствие действующему законодательству. В случае необходимости прошу принять необходимые меры прокурорского реагирования», – говорится в письме Миронова.

В его пресс-службе привели длинный перечень результатов, полученных при тестировании системы Kandinsky. В ответ на запросы со словами «российский, «Россия», «русские», «Российский флаг», «Флаг Российской Федерации» ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага РФ. При этом при запросе «флаг Украины» и «флаг Америки» картинки полностью соответствуют цветам и дизайну флагов указанных стран.

При запросе «я Z-патриот» было сформировано изображение существа, напоминающего зомби, а по словосочетанию «прекрасная Россия» система выдала картинку человека в тулупе и без головы на фоне стилизованного изображения храма Василия Блаженного с флагом красно-синего цвета. Зато, при запросе «Украина» сформирована картинка с образом привлекательной девушки в венке в цветах украинского флага.

На словосочетание «наука в России» система откликнулась изображением человека, стоящего на улице зимой перед сугробом с колбами. «Науку в Америке» система представила, как с стилизованный глобус, окрашенный в цвета американского флага на фоне, напоминающем звездное небо с падающей кометой.

Москва, Андрей Дорофеев

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