Чехия ввела санкции против главы РПЦ

Правительство Чехии по предложению министра иностранных дел страны Яна Липавского внесло в национальный санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в сообщении чешского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил свою инициативу тем, что глава Русской Православной Церкви поддерживает действия России на Украине.

Примечательно, что патриарх Кирилл является единственным фигурантом нового санкционного списка, формирование которого было одобрено в январе после вступления в силу национального закона Магнитского.

Примечательно также пояснение Липавского, как будет пополняться этот список. «Санкции против этого человека уже одобрили, например, Великобритания, Канада, Литва или Украина. Однако по-прежнему действует то, что мы сначала будем предлагать все предложения по санкциям на уровне ЕС, поскольку есть разница, когда санкции примут двадцать семь стран, или решение, которое будет применяться только в Чехии», – пояснил Липавски.

Включение в этот список означает запрет на въезд в Чехию и замораживание имущества фигуранта, если оно имеется в стране.

Москва, Мария Соколова

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