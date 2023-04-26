российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 апреля 2023, 18:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Чехия ввела санкции против главы РПЦ

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Правительство Чехии по предложению министра иностранных дел страны Яна Липавского внесло в национальный санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в сообщении чешского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил свою инициативу тем, что глава Русской Православной Церкви поддерживает действия России на Украине.

Примечательно, что патриарх Кирилл является единственным фигурантом нового санкционного списка, формирование которого было одобрено в январе после вступления в силу национального закона Магнитского.

Примечательно также пояснение Липавского, как будет пополняться этот список. «Санкции против этого человека уже одобрили, например, Великобритания, Канада, Литва или Украина. Однако по-прежнему действует то, что мы сначала будем предлагать все предложения по санкциям на уровне ЕС, поскольку есть разница, когда санкции примут двадцать семь стран, или решение, которое будет применяться только в Чехии», – пояснил Липавски.

Включение в этот список означает запрет на въезд в Чехию и замораживание имущества фигуранта, если оно имеется в стране.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

Россия объявила персонами нон грата десять норвежских дипломатов / В КНР предупредили Запад о крахе в случае полного запрета экспорта в Россию / В России хотят ограничить доступ к таможенным данным из-за угрозы параллельному импорту / СМИ: санкции Запада не смогли «приземлить» российский авиапарк / Киев предложил обложить россиян сбором в пользу Украины при оформлении виз / США пригрозили Казахстану санкциями за сотрудничество с Россией / Евросоюз и Япония выступили против идеи полного запрета экспорта в Россию / Российская компания попала под санкции Евросоюза, направленные против Сирии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Санкции против России,