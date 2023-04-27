В Госдуму внесли проект закона о продлении отсрочки от воинского призыва для отцов детей-инвалидов

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу отцам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

В настоящее время закон предусматривает отсрочку, если у призывника есть ребенок-инвалид в возрасте до 3 лет, чтобы он мог обеспечивать семью, пока мать находится в декрете.

«После декрета женщина все равно не возвращается на работу, потому что детям-инвалидам, как правило, требуется особый уход, постоянное внимание и забота в период прохождения комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий и после 3-летнего возраста», – пояснили авторы законопроекта, подчеркнув, что отцы детей-инвалидов остаются единственными кормильцами в семье, так как государственного пособия, которое составляет порядка 10 тысяч рублей, для проживания недостаточно.

Москва, Мария Соколова

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