российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 апреля 2023, 17:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Госдуму внесли проект закона о продлении отсрочки от воинского призыва для отцов детей-инвалидов

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу отцам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

В настоящее время закон предусматривает отсрочку, если у призывника есть ребенок-инвалид в возрасте до 3 лет, чтобы он мог обеспечивать семью, пока мать находится в декрете.

«После декрета женщина все равно не возвращается на работу, потому что детям-инвалидам, как правило, требуется особый уход, постоянное внимание и забота в период прохождения комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий и после 3-летнего возраста», – пояснили авторы законопроекта, подчеркнув, что отцы детей-инвалидов остаются единственными кормильцами в семье, так как государственного пособия, которое составляет порядка 10 тысяч рублей, для проживания недостаточно.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Обороной мы победы не достигнем»: в Госдуме оценили стратегию и тактику выполнения целей и задач СВО / «Черный» вторник, среда и воскресенье…» Дефолт США неизбежен / В ГД призвали Генпрокуратуру проверить проект «Сбербанка» Kandinsky на антироссийскую пропаганду / В Госдуме допустили создание уже в этом году коллективной валюты БРИКС для замены доллара в международных расчетах / В Госдуме оценили перспективы курса рубля / Кабмин отозвал законопроект о повышении налогов для работающих из-за границы / Правительство РФ планирует ужесточить систему утилизации и переработки упаковки товаров / Формализм, имитация и новая «заморозка»: в Госдуме оценили проект государственного софинансирования долгосрочных сбережений россиян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Госдума,