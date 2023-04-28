Захарова назвала Молдавию страной под внешним управлением

Евросоюз давно стал инструментом США, и в этом качестве стремится осуществлять внешнее управление Молдавией. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с учреждением в Молдавии новой партнёрской миссии Евросоюза, который опубликован на сайте министерства.

«Акцентируя «партнёрский» характер новой миссии, есовцы, как всегда, лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», – считает Захарова.

Она напомнила историю посреднических усилий Евросоюза. В частности, попытки реализовать достигнутую в рамках диалога Белград – Приштина договорённость о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, «которая открыто саботируется косовскими властями при полном попустительстве ЕС и США».

«Гражданская» миссия Евросоюза в Армении, развёрнутая по геополитическим мотивам в феврале, также не способствовала нормализации отношений в Закавказье, отметила Захарова.

«С учётом кардинально изменившегося характера ЕС, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, предпринимающего открытые конфронтационные действия в отношении России, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе. Поэтому и относиться к нему стоит соответствующим образом», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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