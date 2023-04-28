Доллар и евро резко подешевели на бирже без видимых причин

Сегодня американская и европейская валюта резко подешевели на биржевых торгах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс доллара по сравнению с официальным снизился почти на 2 рубля, евро – почти на 3.

В ходе торгов на Мосбирже минимальный курс «американца» опускался до 79 рублей, евро – ниже 87 рублей.

К 15:34 мск курс доллара колебался вблизи уровня 79,10 рубля, евро – около 86,96.

Напомним, официальный курс американской валюты на сегодня составляет 81,5601 рубля, евро – 90,2023.

Как отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций», очевидных фундаментальных факторов, способствующих столь резкому движению курса, на биржевых торгах не появлялось. Решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне было ожидаемым. На сырьевых площадках отмечается относительно стабильная динамика.

Тем не менее, как считают финансисты, снижение курса доллара ниже области 80-80,5 является уверенным сигналом в пользу дальнейшего укрепления рубля. В частности, ближайшим ориентиром выступает район около 77,8. В целом же текущая волна коррекции может продолжиться вплоть до 75,6, – говорится в обзоре аналитиков.

Москва, Светлана Антонова

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