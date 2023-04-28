Госдума срочно собирается ограничить возможности смены пола в документах

В Госдуме прорабатывается вопрос введения дополнительных ограничений возможности смены пола в документах. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил в ходе заседания Совета законодателей.

Он обратил внимание министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на то, что в стране зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола. Это, по словам спикера, связано с соглашением между ВОЗ и минздравом, в результате чего исключены психологи из комиссий, которые принимают решения в данной сфере.

«Решения могут приниматься в частных клиниках. Человек утром встает и для себя принимает решение, что он уже не мужчина, а женщина; не женщина, а мужчина. Идет в платную клинику – услуга стоит от 30 до 60 тысяч, – получает справку и с этой справкой идет дальше в ЗАГС, в паспортный стол для смены фамилии, имени, отчества», – цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер добавил, что затем такие граждане «заключат уже на законных основаниях брак и еще, не дай бог, возьмут ребенка».

По словам Володина, депутаты во главе с заместителем председателя ГД Владиславом Даванковым сейчас в срочном порядке прорабатывают предложения по ограничению данной процедуры.

«Совещание с участием министерства здравоохранения, министерства юстиции прошло. Министерство юстиции поддерживает предложение о запрете: по‑другому нельзя», – подчеркнул Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»