ЧВК «Вагнер» потеряла почти сотню бойцов при штурме позиций врага в Бахмуте из-за нехватки снарядов

Подразделения ЧВК «Вагнер» испытывают «снарядный голод» на Бахмутском направлении. Соответствующее заявление сделал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

По его словам, из-за нехватки боеприпасов в Бахмуте в Донецкой Народной Республике погибли 94 «музыканта». Пригожин подчеркнул, что это число должно было быть в пять раз меньше. Однако, несмотря на дефицит снарядов, бойцы ЧВК «Вагнер» успешно продвигаются на Бахмутском направлении.

«Подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись на 100-150 метров. Под противником в Бахмуте осталось 2,98 квадратных километра территории города», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее основатель «оркестра» сообщал, что в Бахмуте работают исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». С момента начала боевых действий они не сдали украинским боевикам ни одного населенного пункта.

Москва, Светлана Антонова

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