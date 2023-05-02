Кремль и МИД отреагировали на данные СМИ о переговорах по зерновой сделке

В Россию не поступала информация о какой-либо встрече по зерновой сделке, заявили в МИД РФ. В Кремле подчеркнули важность дальнейших переговоров по сделке, так как ее условия в отношении Москвы не выполнены.

«Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало», – цитирует ТАСС комментарий МИД РФ о запланированных на завтра переговорах по черноморской продуктовой сделке с участием всех ее сторон.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что условия зерновой сделки, касающиеся российского АПК до сих пор не выполнены.

«Позиция России хорошо известна, вы знаете, что сделка была в свое время продлена на два месяца. Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора», – пояснил он (цитата по РИА «Новости»).

Представитель Кремля подчеркнул, что для дальнейшего продления сделки нужны переговоры. «Я вам не могу сказать точно об уровне, о месте и о времени, контакты продолжаются, но пока они не приносят каких-либо результатов», – пояснил Песков.

Ранее сообщалось, что переговоры по зерновой сделке запланированы на эту неделю, но конкретная дата не определена.

18 марта Россия дала согласие продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за препятствий для выполнения российской части договорённостей. Турция призвала Запад услышать российские озабоченности.

Москва, Мария Соколова

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