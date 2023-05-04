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Четверг, 4 мая 2023, 14:06 мск

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Китайские эксперты разоблачили американскую «империю хакеров»

Фото: Pixabay

Китайские эксперты разоблачили «империю хакеров», которая работает под контролем Вашингтона. Об этом говорится в докладе о Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), который сегодня опубликовали Государственный центр КНР экстренного реагирования на компьютерные вирусы и китайская компания «360», работающей в сфере кибербезопасности.

Как передает китайское агентство «Синьхуа», в докладе приводятся данные, согласно которым ЦРУ в течение длительного времени тайно организовывало «мирную эволюцию» и «цветные революции» по всему миру, непрерывно проводя шпионскую деятельность.

Как отмечается, стремительно развитие IT-технологий предоставило ЦРУ новые возможности для осуществления диверсионной деятельности.

Пекин, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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