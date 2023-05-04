Henkel сообщил о завершении сделки по продаже российских активов

Один из крупнейших в мире производителей бытовой и промышленной химии – немецкий концерн Henkel сообщил о завершении сделки по продаже своих российских активов. Как говорится в финансовом отчете компании, сумма контракта, как и анонсировалось ранее, составила 54 млрд рублей (€600 млн).

«20 апреля 2023 года Henkel объявила о заключении соглашения о продаже своей коммерческой деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов. На данный момент сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд рублей», – говорится в сообщении Henkel.

Ранее финансовый директор компании Марко Свобода отмечал, что Henkel включил в соглашение о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов.

Немецкий концерн объявил об уходе из России весной прошлого года после начала специальной военной операции.

В числе наиболее известных брендов Henkel – клей «Момент», чистящие и моющие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, а также косметические средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss.

Вашингтон, Светлана Антонова

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