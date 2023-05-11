Дефолт США: глобальная финансовая катастрофа и крах лидерства Вашингтона

Возможный дефолт США в связи с проблемой повышения потолка долга страны способен подорвать глобальное лидерство Вашингтона и приведет к финансовой катастрофе в мире. Об этом сегодня заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в кулуарах министерского саммита государств «Большой семерки» в Токио.

«Дефолт поставит под угрозу успехи, над которыми мы так усердно работали в течение последних нескольких лет в процессе восстановления после пандемии. И это спровоцирует глобальный спад, который еще больше отбросит нас назад. Это также может привести к подрыву глобального экономического лидерства США и поставить под вопрос нашу способность защищать интересы национальной безопасности», – заявила Йеллен, слова которой цитирует CNN.

Глава американского Минфина прогнозирует, что на фоне отсутствия прогресса в соглашении о потолке долга у США могут закончиться средства для оплаты своих счетов уже в начале июня. По ее словам, миллионы американцев могут потерять работу и остаться без господдержки.

На прошлой неделе экономисты Белого дома заявили, что дефолт приведет к сокращению более 8 млн рабочих мест и уменьшит вдвое стоимость фондового рынка. При этом даже сценарий балансирования на грани, при котором удается избежать дефолта, уничтожит 200 000 рабочих мест и снизит годовой ВВП на 0,3 процентных пункта.

Напомним, в США потолок госдолга впервые был введен в действие Конгрессом США в 1917 году. Он не позволяет Минфину выпускать новые гособлигации для работы правительства после достижения определенного уровня долга.

Администрация президента США Джо Байдена пока не может договориться с Республиканской партией, которая контролирует Палату представителей, и выступает за сокращение госрасходов в качестве условия для увеличения уровня задолженности. В январе, чтобы избежать дефолта, Минфин США начал вводить чрезвычайные меры на фоне достижения лимита заимствований, перенося на более поздний срок ряд бюджетных расходов.

Токио, Мария Соколова

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