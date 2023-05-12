Прокурор требует от 5 до 7 лет колонии для фигурантов дела о хищении квартир семьи актера Алексея Баталова

В ходе судебного процесса по делу о хищении имущества семьи знаменитого актера Алексея Баталова гособвинитель потребовал приговорить подсудимых к заключению на сроки от 5 до 7 лет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Центрального административного округа Москвы.

На скамье подсудимых находятся актриса Наталия Дрожжина, ее муж, юрист Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий. В качестве потерпевшей стороны выступают вдова Баталова Гитана Леонтенко и его младшая дочь Мария.

«В судебных прениях государственный обвинитель прокуратуры Центрального административного округа просил суд признать подсудимых виновными и назначить наказание: Михаилу Цивину – 7 лет лишения свободы со штрафом 400 тыс руб, Наталии Дрожжиной – 6 лет лишения свободы со штрафом 200 тыс руб, Дмитрию Бублию – 5 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс руб и с запретом заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий сроком на 3 года. Определить подсудимым в качестве вида исправительного учреждения – колонию общего режима», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, прокурор попросил взять под стражу Дрожжину и Бублия в зале суда.

Как сообщал «Новый День», по версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Добившись доверительных отношений, обвиняемые, обладая достоверной информацией о наличии у последних на расчетных счетах значительных сумм, а также недвижимого имущества, обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей.

Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к ранее знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры, сообщала ранее прокуратура.

Нотариус, по данным следствия, обеспечил изготовление и удостоверение договоров, передал их обвиняемым, которые осуществили регистрацию перехода права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на улице Серафимовича, а также на квартиру в 1-м Самотечном переулке.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Дрожжина и Цивин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бублий – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частным нотариусом).

Рассмотрение дела в суде началось 7 февраля 2022 года.

До этого суд по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с обвиняемой, а также применил последствия недействительности этих сделок.

Подсудимые свою вину не признают.

Москва, Андрей Дорофеев

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