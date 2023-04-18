Прокуратура добивается ареста обвиняемого в мошенничестве с квартирой актера Алексея Баталова

Гособвинитель ходатайствовал об аресте одного из подсудимых по делу о мошенничестве с квартирой вдовы и дочери знаменитого актера Алексея Баталова со стороны Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Государственный обвинитель прокуратуры Центрального административного округа в ходе судебного заседания в Замоскворецком районном суде по уголовному делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова заявил ходатайство об изменении подсудимому Михаилу Цивину меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

«По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Добившись доверительных отношений, обвиняемые, обладая достоверной информацией о наличии у последних на расчетных счетах значительных сумм денежных средств, а также недвижимого имущества, обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей. Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к ранее знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры», – сообщала ранее прокуратура.

Нотариус, по данным следствия, обеспечил изготовление и удостоверение договоров, передал их обвиняемым, которые осуществили регистрацию перехода права собственности на долю в квартире и нежилое помещение на улице Серафимовича, а также на квартиру в 1-м Самотечном переулке.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Дрожжина и Цивин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бублий – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) и ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частным нотариусом).

Рассмотрение дела в суде началось 7 февраля 2022 года.

До этого суд по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с обвиняемой, а также применил последствия недействительности этих сделок.

Москва, Андрей Дорофеев

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