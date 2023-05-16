Лидер «эсеров» заявил о предвыборной провокации в Ярославской области

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов намерен обратиться в Генеральную прокуратуру в связи политической провокацией против «эсеров» в Ярославской области. Как пояснил политик, в регионе без должных оснований демонтируются партийные предвыборные билборды.

«Очень интересный факт, который произошел в Ярославской области. Мы заключили договор о размещении предвыборных билбордов. Причем, наши билборды в том числе были явно социального характера в поддержку СВО. И вот наши билборды снимают, демонтируют. Знаете, какое основание – потому что нужно освобождать место для социальной рекламы», – рассказал Миронов сегодня на брифинге в Госдуме.

Политик обратил внимание, что пострадавшей оказалась агитация только одной партии. «В этой связи простенький вопрос: а почему огромное количество билбордов «Единой России» и ЛДПР висят и их места не нужны под социальную рекламу, и только билборды «Справедливой России – За правду» подлежат демонтажу?» – подчеркнул он.

«Я вынужден обращаться в Генпрокуратуру. И губернатору напишу, но, похоже, он там не очень рулит, либо за него кто-то рулит, потому что такое отношение к парламентской партии, которая, напомню, единственная фракция в Госдуме 9 марта 2022 года единогласно проголосовала за поддержку СВО… Фракция, которую поддерживает президент РФ. И вот, видимо, за эту патриотическую позицию кто-то – пока не знаю кто, пускай Генпрокуратура разбирается – в Ярославской области решил наказать нашу партию, демонтируя наши билборды. Будем разбираться», – заключил Миронов.

Стоит отметить, что в сентябре жители региона будут выбирать депутатов Ярославской областной думы.

Москва, Мария Соколова

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