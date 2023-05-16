Куда не добралась масштабная рекламная кампания Группы Вагнера

С конца 2022 года ЧВК «Вагнер» ведет активную и масштабную рекламную кампанию по набору бойцов в свои ряды. Помимо роликов в сети интернет, агитационная работа ведется и по старинке, с помощью классической рекламы: билбордов, листовок, писем.

Можно найти многочисленные сообщения об этом в лентах новостных каналов разных уголков страны, а также всевозможные фото и видеоматериалы, которые публикуют простые пользователи. Казалось бы, реклама ЧВК получила широчайшее распространение и, по словам самого Евгения Пригожина, многие регионы «активно содействуют набору, помогая в размещении рекламы и помогая абсолютно во всем, что необходимо».

Корреспонденты РИА «Новый День» решили разобраться, есть ли области, которые препятствуют проведению кампании, и каковы причины этого.

Как признают сами представители компании, администрация некоторых городов активно сопротивляется распространению рекламы ЧВК «Вагнер».

Власти Ярославля – против

Согласно информации, приведенной сетевым изданием «RuNews24.ru», в Ярославле вывесили два рекламных билборда, однако спустя неделю местное рекламное агентство демонтировало их «по распоряжению свыше». Оказалось, бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов негласно запретил публиковать объявления «оркестра». Александр Матюшин, лидер «Движения русских социалистов Новороссии», так прокомментировал ситуацию: «Мы видим, что им опять вставляют палки в колеса, запрещая рекламу в том или ином месте – в тот самый момент, когда ЧВК «Вагнер» […] перемалывает элитные части украинской армии и бронетехнику врага».

Санкт-Петербург реагирует уклончиво

Также сообщается о трудностях с размещением рекламы в Санкт‑Петербурге. По словам Пригожина, система устроена таким образом, что бюрократический аппарат гоняет рекламные проекты по кругу (порой, неоднократно). При этом, получается, что ответственность за это не лежит ни на ком конкретном и взыскивать за нарушения в этом вопросе не с кого. «Санкт‑Петербург – это уже болезнь, это клиника. Это огромное количество чиновников, которые любыми способами пытаются навредить любым патриотическим ходам», – заявил предприниматель.

Хотя, например, администрация Ленинградской области не пытается препятствовать кампании, что доказывают фотографии, полученные от местного населения.

Источник: mr-7.ru

Где еще нет «вагнеровской» рекламы?

По понятным причинам рекламная кампания обошла стороной Запорожскую и Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР. Мы также не нашли информации ни об одном стационарном или передвижном вербовочном пункте, ни о листовках, ни о письмах в Чеченской республике. Чтобы разобраться, мы связались с одним из представителей ЧВК. Он подтвердил: вербовочная кампания «Вагнеров» в Чечне действительно не ведется, но детали уточнять отказался.

ЧВКшная смекалка

Там, где разместить наружную рекламу не получается, представители ЧВК «Вагнер» пошли на уловки: как сообщило издание «МК в Ярославле», по улицам города стали курсировать газели с логотипами ЧВК «Вагнер».

Ещё одним способом обойти блок стала раздача листовок. Девушки-промоутеры, раздающие информационные бюллетени, были замечены в Санкт‑Петербурге и Ярославле.

Масштабы рекламной кампании

С конца 2022 года реклама частной военной компании «Вагнер» распространилась в интернете. В 2023 она и вовсе вышла за рамки виртуального мира. Во многих городах появилась разномастная наружная реклама, содержащая минимум контактных данных для получения инормации. О рекламных баннерах сообщают СМИ Екатеринбурга, Читы и многих других населенных пунктов.

Источник: сетевое издание «Чита.ру»

В Ростове, Югре, Перми и других городах рассылаются адресные письма за подписью Героя России Андрея Трошева с призывом «вставать на сторону справедливости» и «присоединяться к ЧВК «Вагнер».

Источник: «Ростовская область сегодня»

В рамках своей рекламной кампании «оркестр» решился и на крайне смелые шаги. Как описывается в сообщении интернет-газеты «Ридус», работа в компании была предложена гражданам США. Кроме того, пользователи обнаружили рекламный ролик «музыкантов» на известном порносайте Pornhub, о чем рассказывает издание Lenta.ru.

Москва, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»