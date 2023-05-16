Для тушения ангара рядом с автозаводом в Москве направлен пожарный поезд

Для тушения промышленного ангара, расположенного рядом с автозаводом «Москвич» в столице, направлен пожарный поезд. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на площади 1800 кв. м. Произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного ангара по адресу улица Южнопортовая 19, строение 1. Всего в тушении пожара задействовано 109 человек и 32 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало. К месту тушения пожара следует пожарный поезд РЖД», – говорится в сообщении ведомства.

Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве сегодня в 12:33.

Горящий ангар расположен неподалеку от территории автозавода «Москвич». Предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Москва, Андрей Дорофеев

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