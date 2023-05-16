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Вторник, 16 мая 2023, 14:49 мск

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Рядом с автозаводом «Москвич» произошел крупный пожар

Крупный пожар произошел сегодня рядом с территорией автозавода «Москвич». Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«В 12:33 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Южнопортовая, дом 19 «А», строение 1, где происходит возгорание отдельно стоящего одноэтажного ангара. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – говорится в сообщении ведомства.

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По данным ряда телеграм-каналов, пламя распространилось на площади в 1800 квадратных метров.

На «Москвиче» заявили журналистам, что пожар произошел не на территории завода. Предприятие работает в штатном режиме.

Как уточнили в МЧС, сведений о пострадавших не поступало.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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