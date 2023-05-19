«Трудно не согласиться с гинекологом»: Медведев оценил заявление главы Еврокомиссии о переговорах с Киевом

Переговоры Москвы и Киева не нужны, потому что вести их Россия может только с США, которые осуществляют внешнее управление над киевским режимом, а речь может идти только о послевоенном мироустройстве. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая высказалась против равноправных переговоров Москвы и Киева.

«Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тётка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты. Конечно, это так», – отметил Медведев в своем телеграм-канале.

При этом зампред Совбеза РФ назвал реальных переговорщиков по ситуации вокруг Украины. «Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением? Говорить можно только с хозяевами. Вернее – только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – заключил Медведев.

Ранее сегодня сообщалось, что глава Еврокомиссии заявила на саммите G7 в Японии о недопустимости любых мирных инициатив, предполагающих равноправные переговоры России и Украины. Она также выступила в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского, которую она призвала поддержать страны «Большой семерки».

Москва, Мария Соколова

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