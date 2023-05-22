«Дефолт» по госдолгу США: глобальное экономическое оружие и кризис с непредсказуемыми последствиями

США используют угрозу дефолта по собственным долговым обязательствам как экономическое оружие для давления на другие государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов. По их оценке, переговоры между Белым домом и Конгрессом по потолку госдолга на самом деле касаются не финансовых вопросов, а отлучения от «кормушки» семьи американского президента Джо Байдена.

В частности, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин обратил внимание, что год назад Вашингтон использовал механизм дефолта в отношении России. «США увидели, что дефолт – это не какая-то трагедия для экономики, а это финансовое оружие, которое можно использовать при существующей финансовой системе. Год назад США впервые допустили дефолт по российским ценным бумагам, которые были заморожены… Когда они попробовали с Россией, то теперь США видимо поняли, что эту практику можно распространить на весь мир», – пояснил он.

«Некоторые страны могут оказаться действительно жертвами вот этого дефолта. То есть не американская система, а именно эти страны, на которые США захотят оказать геополитическое воздействие. Это очередной инструмент давления, который только нас должен научить тому, что нужно иметь финансовую систему очень развитую, рыночную, независимую ни от кого. Это лишний раз подтверждает необходимость суверенной финансовой системы, суверенной политики Центробанка и финансово-экономического блока правительства России», – подчеркнул Скалкин.

Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов со своей стороны отметил, что использование внешнего долга США как оружия – «это палка о двух концах, особенно, если валюта страны является международным платежным средством». «Скажу вещь, которую не следует принимать в буквальном смысле, но в каком-то смысле для разрушения сегодняшней международной американоцентричной валютной системы было бы хорошо, чтобы этот дефолт был объявлен, потому что это самая мощная разрушительное средство для того, чтобы уронить вообще роль доллара в мировой экономике», – полагает Миловидов.

В то же время, как считает политолог Дмитрий Евстафьев, в настоящее время сложились условия, когда США очень выгодно использовать дефолт по госдолгу в геополитических целях. «Оружие дефолта по гособязательствам, провоцирующего финансовый кризис у главного конкурента, один раз использовать можно. И сейчас именно то время, когда это можно сделать. На фазе нарастания военно-политической напряженности долги прощает война. Война для этого и придумана. В фазе глобального нарастания военной напряженности это сделать гораздо легче и политически легитимней, чем в тот момент, когда стороны начнут выходить на новую конфигурацию геоэкономических и геополитических отношений. Поэтому я бы на месте американцев жахнул», – сказал он.

«Я в дефолт не верю, но 7% на него оставляю – они должны были остановить, если бы в Америке было глубинное государство, они вот это движение должны были остановить два шала назад, они его не остановили. Это означает, что торг идет не про дефолт. Торг идет о политических условиях дальнейшего сожительства… Торг, вероятней всего, идет об удалении членов семьи Байдена от кормушки. А вот это уже очень тяжелая вещь, потому что удаление от кормушки – это уже называется политический кризис в Америке», – подчеркнул эксперт.

При этом эксперт выразил уверенность, что «в критической ситуации Белый дом и лично Байден пойдут на самостоятельное повышение госдолга с помощью «притянутой за уши поправки в Конституцию США». «Если придется прибегать вот к такому расплывчатому механизму, то это означает действительно вползание США в серьезный политический кризис, последствия которого я бы не рискнул предсказать», заключил Евстафьев.

Напомним, в США потолок госдолга впервые был введен в действие Конгрессом США в 1917 году. Он не позволяет Минфину выпускать новые гособлигации для работы правительства после достижения определенного уровня задолженности.

Администрация действующего президента США пока не может договориться с Республиканской партией, которая контролирует Палату представителей, и выступает за сокращение госрасходов в качестве условия для увеличения уровня госдолга. В январе, чтобы избежать дефолта, Минфин США начал вводить чрезвычайные меры на фоне достижения лимита заимствований, перенося на более поздний срок ряд бюджетных расходов. Главе Белого дома даже пришлось сократить программу визита на саммит «Большой семерки».

Москва, Мария Соколова

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