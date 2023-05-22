США создают периметр по окружению России и Китая

Государства «Большой семерки» сделали большой шаг по сдерживанию Китая и дальнейшему свертыванию отношений с Россией. Как считает декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров, Вашингтону удалось завершить создание периметра по окружению России и Китая. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве, комментируя итоги завершившегося накануне саммита G-7 в Хиросиме.

«Для США это было очень важная встреча, поскольку американский истеблишмент, во всяком случае, стратегические планировщики сейчас завершают первую стадию окружения нас с Китаем, создание периметра. И очень удачно, что это пришлось на время председательства Японии в «Большой семерке». Поэтому, замыкая круг, эта встреча в Японии очень характерна по итоговой декларации по введению новых санкций, по предоставлению, во всяком случае, фактическому разрешению со стороны США реэкспорта F-16», – пояснил Сидоров, отметив, что Вашингтон не будет отдавать Украине свои самолеты, а даст разрешение на их передачу имеющим F-16 государствам.

Эксперт также отметил важность приглашения на саммит G-7 Индии и Бразилии. «Начинается как-бы второй этап – помимо окружения, создания периметра (вокруг России и Китая), удушения – это вопрос о вторичных санкциях. Здесь этот тоже вопрос обсуждался. Характерно, кого они туда пригласили – Бразилию и Индию – это важные для нас с Китаем торговые партнеры и в более широком плане – внешнеполитические партнеры. Это тоже идет обработка. По крайней мере, что касается Индии, она входит в четырехсторонний формат вместе с США, Японией и Австралией. Это та, еще не завершенная часть периметра – окружение России и Китая», – подчеркнул он.

«Кроме того, интересно то, что там присутствовали товарищи из Южной Кореи и Вьетнама, поскольку для США это две ключевые страны. В прошлом веке там американцы вели две горячие войны, в рамках холодной войны два локальных конфликта. Укрепление американцев в той и другой стране является стратегическим императивом, чтобы сдерживать Китай», – полагает эксперт.

Сидоров обратил внимание, что намерение Вашингтона объединить в числе главных врагов Россию и Китай поддержали даже в Европе, для которой критически важно экономическое сотрудничество с КНР. «США смогли, так сказать, обеспечить себе соединение вот этих двух основных главных противников в один пакет – Россию и Китай, несмотря на то, что для европейских участников «семерки» отношения с Китаем являются критически важными. Это важнейшие торговый партнер. Тем не менее, американцам удалось добиться, по крайней мере, тех заявлений, которые они хотели бы получить», – констатировал он.

«США на этой «семерке» достигли тех целей, которые они ставили. В принципе, главная цель была заставить Японию и европейцев принять те условия, которые объединяют Россию и Китай в один пакет противников… Думаю, что шаг здесь сделан большой в сторону того, чтобы вынудить их перейти на сдерживание Китая и свертывания, по крайней мере, частичное свертывание отношений с Россией», – заключил Сидоров.

Москва, Мария Соколова

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