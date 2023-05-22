Смертельная перспектива: эксперты оценили последствия потери гегемонии США

США вновь рискуют превратиться в отрезанный от остального мира остров, если не сохранят свою глобальную гегемонию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров на пресс-конференции в Москве. По его словам, для Штатов смертельно опасна консолидация в Евразии.

Эксперт обратил внимание на главную задачу США, которая прослеживалась ещё до начала Второй мировой войны, – это господство в системе мирохозяйственных связей. «Один из главных вопросов – это ситуация с долларом… Сейчас никакого фиксированного курса нет. Курс плавающий. Это дает возможность американцам резко увеличить долларовую массу в мире, покрывать ею все свои геополитические расклады и тому подобное», – уточнил он.

Сидоров также отметил, что ещё одна главная задача США с 1940 года связана с Россией и Китаем – «не допустить консолидации евразийского пространства». «Эта цель преследовалась, когда они вступали в войну с Гитлером, в годы «холодной войны», чтобы Советский союз это не мог объединить. Сейчас эта цель прямо направлена на Китай – «Один пояс – один путь» – это то, что объединяет Евразию, самую важную часть для мировой экономики», – констатировал эксперт.

«Для США сейчас действия Китая, которые направлены на консолидацию этого пространства, смертельно опасны: США могут превратиться, как они были 19-м веке, в так называемый остров по отношению к евразийскому массиву, где, собственно говоря, и решались все политические, экономические вопросы, а Америка находилась в изоляции. Вот этого США допустить не могут», – отметил он.

Как считает Сидоров, в такой ситуации Вашингтону важно нужно сломить сопротивление России. «Если у нас изменится политический режим, будет прозападным, то Китай будет окружен. Естественно, давление на него сильно возрастет и, думается, даже при всей той мощи, которой обладает Китай, ему будет трудно выстоять… Понятно, что в этом уравнении участвуют еще очень важный момент – американцы вносят всегда фигуру неизвестности, что произойдет, скажем, на Ближнем Востоке, как себя будет вести Иран, необходимо сдерживать и его. Поэтому все становится очень и очень серьезно завязано на то, как будут вести себя союзники», – полагает Сидоров.

«На Британию перебрасывают европейские дела… Нас сейчас затягивают на Украину таким образом, чтобы Россия не имела возможности играть на других театрах. Вот это одна из главных задач европейцев, что Россия должна быть увлечена западным направлением, должна быть полностью сконцентрирована на Западе, на борьбе в Европе. Сюда можно перекинуть некоторые американские части, какую-то национальную гвардию и тем самым занять, что называется, Россию. А в это время начать разбираться с Китаем», – пояснил он.

Москва, Мария Соколова

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