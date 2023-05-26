Лавров обсудил с китайским спецпредставителем ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил украинский кризис со специальным представителем правительства КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэем. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и перспективам урегулирования конфликта. С.В. Лавров выразил признательность китайской стороне за взвешенную позицию в отношении украинского кризиса, высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в его урегулировании. Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта, отметив созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе также отметили, что с обеих сторон была выражена готовность к дальнейшему укреплению российско-китайского внешнеполитического взаимодействия, «неизменно нацеленного на поддержание мира и стабильности в регионе и на планете в целом».

Ли Хуэй 15 мая начал европейское турне, посвященное урегулированию ситуации на Украине. До прилета в Москву он посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.

Как сообщила сегодня со ссылкой на источники The Wall Street Journal, в ходе поездки по Европе китайский спецпредставитель заявил европейским правительствам, что им нужно призвать к прекращению огня на Украине с сохранением за Россией новых территорий, вошедших в ее состав.

Москва, Андрей Дорофеев

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