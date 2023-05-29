«Гринпис» включен в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России включило «Гринпис» в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

«Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») (Нидерланды)», – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что «Гринпис» внесен в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее, 18 мая Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ организации Greenpeace. Как отметили в надзорном ведомстве, деятельность этой структуры представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

«С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер. Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем», – пояснили в Генпрокуратуре РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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