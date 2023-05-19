Деятельность Greenpeace в России признана нежелательной

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ международной организации Greenpeace. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») (Нидерланды) (далее – фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность Гринписа фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве также отметили, что нередко работа данной структуры связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ путем организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов.

Кроме того, фонд финансирует деятельность российских организаций – иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам российского общества и граждан, добавили в пресс-службе.

«С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер. Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем», – подчеркнули в ведомстве.

Информация о принятом Генпрокуратурой решении направлена в минюст для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

Москва, Андрей Дорофеев

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